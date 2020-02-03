Петерссон забил 50 голов за «Ванкувер» в течение 124 матчей. Быстрее были Буре и Бёзер
Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петерссон забросил две шайбы в ворота «Каролины». Эти голы стали 49-м и 50-м для шведа в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
21-летний Петерссон достиг показателя в 50 заброшенных шайб за 124 матча. Быстрее до этой отметки доходили только Павел Буре (82 матча), выступавший за «Ванкувер» с 1991 по 1996 год, и Брок Бёзер (110 матчей), играющий за канадскую команду с 2017 года.
Элиас Петерссон выступал в Швеции за «Тимро» и «Векшё Лейкерс». В 2017 году форвард был выбран «Ванкувер Кэнакс» на драфте в первом раунде под общим пятым номером. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Швеции, а в 2019 поучаствовал в Матче звёзд НХЛ.
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