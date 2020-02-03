Умер 18-летний вратарь системы «Барыса» и юниорской сборной Казахстана Прокофьев

Вратарь клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, сообщает пресс-служба клуба. В 2019 году у игрока была диагностирована саркома Юинга (рак костей).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена.

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Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим», — сообщается в «инстаграме» хоккейного клуба «Барыс».

Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Первые шаги в хоккее начал делать в «Казахмысе». В 2013 году его пригласили в ДЮСШ «Барыса». В мае 2019 его начало тревожить бедро. После многочисленных обследований и анализов у Вилена обнаружили саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одним из самых агрессивных злокачественных опухолей. Вилен проходил в Москве специализированное лечение.



Ранее клубы КХЛ и МХЛ выступали с различными благотворительными акциями, средства от которых направлялись на лечение Вилену.

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