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Мюррей, Уильямс, Раймер — три звезды дня в НХЛ

Мюррей, Уильямс, Раймер — три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали. В рамках игрового дня прошло три матча: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс».

Лучшим хоккеистом дня признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, отразивший 29 бросков во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, реализовавший победный буллит в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Каролины Харрикейнз» Джеймс Раймер, сделавший 32 сейва.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

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