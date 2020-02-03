«Коламбус» подписал новый контракт с Гербе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с нападающим Натаном Гербе сроком на два сезона, информирует официальный сайт НХЛ. Общая сумма соглашения с 32-летним хоккеистом составляет $ 1,5 млн.



«Натан Гербе является важным игроком нашей организации — это капитан „Кливленда“ и полезный игрок для „Блю Джекетс“. Он играет с невероятными страстью и энергией. И мы чрезвычайно рады, что следующие два сезона он продолжит представлять нашу организацию», — рассказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.



В текущем сезоне Гербе принял участие в 17 матчах за основную команду «Коламбуса», записав на свой счёт 8 (3+5) баллов при показателе полезности "+1" и 18 минутах штрафа.