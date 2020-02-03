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А. Свечников: после возвращения Уильямса на скамейке «Каролины» другая атмосфера

А. Свечников: после возвращения Уильямса на скамейке «Каролины» другая атмосфера
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после матча с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б) поделился мнением о возвращении в команду форварда Джастина Уильямса, ранее заявившего о завершении карьеры.

«Очень здорово, что Уильямс вернулся. На скамейке теперь абсолютно другая атмосфера. В команде заметно прибавилось уверенности», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Уильямс набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.

Весной канадец провёл девятый решающий матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина 7 голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

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