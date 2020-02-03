Дионн: Овечкину будет сложно обойти Гретцки, нельзя забивать меньше 25 голов за сезон
Легендарный хоккеист Марсель Дионн поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил его перспективы превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
«Овечкин обязательно забросит 800 шайб, в этом у меня сомнений нет. Разве что травма помешает. Когда-то Овечкин может притормозить, но сейчас к этому нет предпосылок. У него энергия бьёт через край, за ним очень приятно следить на площадке.
Ему же 34 года, так? Если Овечкин сумеет обойтись без травм, то будет играть до 40 лет как минимум.
Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Александру нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон. Тем интереснее наблюдать за этой гонкой», — приводит слова Дионна официальный сайт НХЛ.
График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет
Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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