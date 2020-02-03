Хоккеисты «Каролины» изобразили игру в американский футбол в честь Супербоула
Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» после победы над «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б) изобразили игру в американский футбол в честь проходившего Супербоула.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Канзас-Сити Чифс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Встреча проходила в Майами-Гарденс (штат Флорида) на арене «Хард Рок Стэдиум».
Ключевой в игре стала заключительная четверть, которую игроки «Чифс» выиграли со счётом 21:0, уступая при этом после 3-й четверти со счётом 10:20.
Лидером по результативности в этой встрече стал 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс, на счету которого два пасовых тачдауна и один выносной, что даёт в сумме 21 очко.
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Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.
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