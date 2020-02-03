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Подколзин: боксёр посмотрит мою драку и назовёт ужасом. Над техникой нужно работать

Подколзин: боксёр посмотрит мою драку и назовёт ужасом. Над техникой нужно работать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин поделился мнением о своей результативности и прокомментировал драку в матче с минским «Динамо».

«У меня идеальный старт во взрослом хоккее? Вообще нет! Я мог забить ещё три и отдать четыре. Так что всегда можно сыграть лучше и на сто процентов никогда нельзя быть довольным собой. Думаю, что в психологическом плане МЧМ помог. Я приобрёл уверенность, поэтому в клубе стало уже легче.

Драка с Шейном Принсом? Да это была простая злость от того, что я в том моменте был не виноват. Не знаю, почему он на меня полез. Чисто на эмоциях действовал. Посмотрел потом свои удары… Если боксёр увидит, то скажет: «Что это за ужас вообще?». Над техникой нужно ещё работать и работать», — цитирует Подколзина официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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