Подколзин: боксёр посмотрит мою драку и назовёт ужасом. Над техникой нужно работать

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин поделился мнением о своей результативности и прокомментировал драку в матче с минским «Динамо».
«У меня идеальный старт во взрослом хоккее? Вообще нет! Я мог забить ещё три и отдать четыре. Так что всегда можно сыграть лучше и на сто процентов никогда нельзя быть довольным собой. Думаю, что в психологическом плане МЧМ помог. Я приобрёл уверенность, поэтому в клубе стало уже легче.
Драка с Шейном Принсом? Да это была простая злость от того, что я в том моменте был не виноват. Не знаю, почему он на меня полез. Чисто на эмоциях действовал. Посмотрел потом свои удары… Если боксёр увидит, то скажет: «Что это за ужас вообще?». Над техникой нужно ещё работать и работать», — цитирует Подколзина официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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