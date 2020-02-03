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Эспозито: не знаю, сколько забивал бы Овечкин в мою эпоху. Он способен играть в любую эру

Эспозито: не знаю, сколько забивал бы Овечкин в мою эпоху. Он способен играть в любую эру
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий Фил Эспозито поделился мнением о результативной игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не знаю, сколько бы забивал Овечкин, играй он в мою эпоху. Но я точно знаю, что он способен играть в любую эру.

Мне нравится наблюдать за Александром, нравится, как эмоционально он празднует голы. Не люблю, когда хоккеист воспринимает заброшенную шайбу как должное. Овечкин забил в лиге уже семь сотен раз, но всё равно испытывает невероятные эмоции после каждой шайбы.

Рекорд Гретцки? Когда я в сезоне-1970/1971 забил 76 голов, то сказали: «Никто не превзойдёт этот результат». А потом появился Уэйн и не просто обошёл, а растоптал мой рекорд, забив 92 шайбы. Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били», — цитирует Эспозито официальный сайт лиги.

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет
Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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