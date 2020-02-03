Горбенко — о дисквалификации Воронкова: не ругали его за драку, молодец, что не отступил

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча с «Витязем» и прокомментировал дисквалификацию форварда Дмитрия Воронкова.
«Атмосфера в команде хорошая и боевая. Будет ли этот матч особенно важен перед плей-офф? Любой матч для нас принципиален, и задачи, в общем-то, одни и те же – выйти на игру и победить. Задача одинаковая, единственное, что мы хотим, – чтобы у нас было больше желания, и всё. Желание и выполнение того, что мы требуем, – из этого сложится результат.
Моменты создаём, но нужно проявлять мастерство и реализовывать – где-то торопимся. Думаю, что главное, что мы их создаём. Нужно относиться к этому посерьёзнее, например в начале периода: с тем же «Витязем» у нас были моменты, где мы могли забить, но не забили. И вообще в той игре мы очень плохо сыграли первый период, начало матча. Нам к этому нужно быть готовыми.
Журили ли Воронкова, получившего дисквалификацию за повторную драку? Да нет, за что? Ни в коем случае. Наоборот, молодец, что не отступил. Молодой мальчишка – мы его только похвалили. А то, что дисквалификация… Это хоккей, драки – неотъемлемая часть игры», — цитирует Горбенко официальный сайт «Ак Барса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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