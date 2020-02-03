В память о Вилене Прокофьеве матчи МХЛ начнутся с минуты молчания

В память о Вилене Прокофьеве матчи регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сегодня, 3 февраля, начнутся с минуты молчания, информирует официальный сайт лиги. Вилен Прокофьев сегодня ушёл из жизни после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием — саркомой Юинга (рак костей).



Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Первые шаги в хоккее начал делать в «Казахмысе». В 2013 году его пригласили в ДЮСШ «Барыса». В мае 2019 года его начало тревожить бедро. После многочисленных обследований и анализов у Вилена обнаружили саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одним из самых агрессивных злокачественных опухолей. Вилен проходил в Москве специализированное лечение.

Вратарь системы «Барыса» ушёл из жизни. Вилену Прокофьеву было лишь 18 лет Ещё в сентябре 2019-го он играл в хоккей… Спустя четыре месяца его не стало.