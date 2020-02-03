Веряев: сила соперников никогда не пугала «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев поделился мнением о ближайших матчах чемпионата и выступлении за олимпийскую сборную России.



«Выступление за олимпийскую сборную? Всегда приятно защищать цвета сборной страны, и это всегда вызывает дополнительный эмоциональный подъём. Помимо всего прочего успешные выступления за олимпийскую сборную – это ключ к попаданию в состав национальной команды страны. Нужно выходить на лёд и доказывать свою состоятельность — тогда всё станет возможным. А выступать за основную сборную страны – это мечта любого хоккеиста.



Читаю ли слова болельщиков? Конечно, всегда хочется радовать болельщиков своей игрой. Поэтому иногда читаем их отзывы о том, насколько успешно удалось это сделать. Хотя мы обычно и сами понимаем, какие настроения подарили болельщикам после той или иной игры. Также стараюсь отвечать на те добрые слова поддержки, которые люди мне пишут. Ведь именно для этого мы и играем.



Все понимают ценность предстоящих матчей, каждый из которых имеет статус решающего. Нужно занять место как можно выше, чтобы не просто войти в плей-офф, но и сделать это с как можно более высокой стартовой позиции. Мы не оглядываемся на конкурентов, нужно играть в свой хоккей и побеждать. Сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков. А сила соперников «Торпедо» никогда не пугала», — цитирует Веряева официальный сайт «Торпедо».