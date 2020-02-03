Экс-вратарь «Северстали» Магарилов перешёл в клуб третьего дивизиона Словакии

Российский вратарь Сергей Магарилов продолжит карьеру в словацком «Бардееве», выступающем в третьем по силе дивизионе Словакии, сообщает «Белорусский хоккей».
В ноябре-декабре прошлого года 34-летний страж ворот пытался закрепиться в белорусском «Гомеле» и сыграл в трёх поединках чемпионата Беларуси при коэффициенте надёжности 2,73 и 85% отражённых бросков, после чего покинул клуб.
Отметим, что в период с 2014 по 2019 год Сергей являлся игроком череповецкой «Северстали» и провёл в Континентальной хоккейной лиге 42 встречи. В среднем голкипер отражал 88,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,97. Также на его счету 194 матча в Высшей хоккейной лиге за клубы-партнеры череповчан.
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