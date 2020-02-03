Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-вратарь «Северстали» Магарилов перешёл в клуб третьего дивизиона Словакии

Экс-вратарь «Северстали» Магарилов перешёл в клуб третьего дивизиона Словакии
Хоккей / Прочие 0

Российский вратарь Сергей Магарилов продолжит карьеру в словацком «Бардееве», выступающем в третьем по силе дивизионе Словакии, сообщает «Белорусский хоккей».

В ноябре-декабре прошлого года 34-летний страж ворот пытался закрепиться в белорусском «Гомеле» и сыграл в трёх поединках чемпионата Беларуси при коэффициенте надёжности 2,73 и 85% отражённых бросков, после чего покинул клуб.

Отметим, что в период с 2014 по 2019 год Сергей являлся игроком череповецкой «Северстали» и провёл в Континентальной хоккейной лиге 42 встречи. В среднем голкипер отражал 88,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,97. Также на его счету 194 матча в Высшей хоккейной лиге за клубы-партнеры череповчан.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020