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«Амур» уверенно победил «Адмирал» в дерби, одержав четвёртую победу подряд

«Амур» уверенно победил «Адмирал» в дерби, одержав четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Во Владивостоке местный «Адмирал» проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Светлова проводили второй матч за два дня, вчера они оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 4:3 Б.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут хабаровская команда сумела забить дважды, точные броски на свой счёт записали нападающие Данил Файзуллин и Владислав Ушенин. На 43-й минуте преимущество «Амура» упрочил форвард Денис Голубев. На 51-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий «тигров» Игорь Руденков. Сухой матч провёл голкипер «Амура» Евгений Аликин.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Файзуллин (Рассказов, Руденков) – 23:32' (5x5)   0:2 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 36:08' (5x5)   0:3 Голубев – 42:52' (5x5)   0:4 Руденков (Рассказов, Файзуллин) – 50:28' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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