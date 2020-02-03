«Амур» уверенно победил «Адмирал» в дерби, одержав четвёртую победу подряд

Во Владивостоке местный «Адмирал» проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Светлова проводили второй матч за два дня, вчера они оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 4:3 Б.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут хабаровская команда сумела забить дважды, точные броски на свой счёт записали нападающие Данил Файзуллин и Владислав Ушенин. На 43-й минуте преимущество «Амура» упрочил форвард Денис Голубев. На 51-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий «тигров» Игорь Руденков. Сухой матч провёл голкипер «Амура» Евгений Аликин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.