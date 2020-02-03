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Халл: нужно всегда помнить, кто выдаёт Овечкину передачи

Халл: нужно всегда помнить, кто выдаёт Овечкину передачи
Хоккей / НХЛ 0

Известный нападающий Бретт Халл поделился мнением о шансах Александра Овечкина обойти по количеству голов в Национальной хоккейной лиге Уэйна Гретцки.

«Любой, кто присоединяется к «клубу 700», очевидно, сделал что-то особенное. Овечкин практически идеально бросает из круга вбрасывания. Но нужно помнить, кто выдаёт ему передачи. Всегда приятно иметь рядом отличного плеймейкера в качестве бомбардира. Я большой поклонник Бекстрёма. Если не получишь шайбу – забить не сможешь.

Рекорд? Если Александр хочет продолжать играть, если не будет проблем со здоровьем и всё такое, почему бы и нет? Не вижу препятствий. И Гретцки будет первым, кто пожмёт ему руку, если он это сделает», – цитирует Халла официальный сайт лиги.

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Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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