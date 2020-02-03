Светлов — о поражении от «Амура»: сложно комментировать, когда на полшага везде отстаёшь

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 4:0.

«Мне сложно что-то добавить. Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих компонентах, заставил нас ошибаться. Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами. Сложно такие матчи комментировать, когда ты на полшага везде отстаёшь.

Тем не менее, пауза должна на руку сыграть. Подготовимся, наберём силенок… В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф», — приводит слова Светлова пресс-служба клуба из Владивостока.

«Амур» одержал уже четвёртую победу подряд. «Адмирал» потерпел три поражения в пяти последних матчах.