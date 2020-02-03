Светлов — о поражении от «Амура»: сложно комментировать, когда на полшага везде отстаёшь

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 4:0.
«Мне сложно что-то добавить. Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих компонентах, заставил нас ошибаться. Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами. Сложно такие матчи комментировать, когда ты на полшага везде отстаёшь.
Тем не менее, пауза должна на руку сыграть. Подготовимся, наберём силенок… В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф», — приводит слова Светлова пресс-служба клуба из Владивостока.
«Амур» одержал уже четвёртую победу подряд. «Адмирал» потерпел три поражения в пяти последних матчах.
- 3 февраля 2020
-
16:09
-
15:57
-
15:29
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:42
-
13:30
-
13:14
-
12:44
-
12:36
-
12:06
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:02
-
10:37
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:57
-
08:43
-
08:24
-
07:17
-
03:15
-
01:54
- 2 февраля 2020
-
23:57
-
23:26
-
23:07
-
22:57
-
22:35