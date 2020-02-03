Василевского удалили на 32 минуты за недисциплинированное поведение в матче с «Сибирью»

В эти минуты в Новосибирске завершается очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимает «Автомобилист».

В концовке третьего периода защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский был удалён за задержку игры. Арбитры наказали защитника дисциплинарным штрафом и удалили до конца игры.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Судьба очков в матче решается в серии буллитов. Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте после точного броска Юрки Йокипакки. Но уже через две минуты гости отыгрались: результативный бросок нанёс Питер Холланд. В концовке первого периода Микаэль Руохомаа вновь вывел «Сибирь» вперёд, но в третьем периоде Джефф Плэтт восстановил равновесие в счёте и перевёл игру в овертайм.