«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» по буллитам
В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала «Автомобилист». Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу клуба из Новосибирской области.
Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте после точного броска Юрки Йокипакки. Но уже через две минуты гости отыгрались: результативный бросок нанёс Питер Холланд. В концовке первого периода Микаэль Руохомаа вновь вывел «Сибирь» вперёд, но в третьем периоде Джефф Плэтт восстановил равновесие в счёте.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Йокипакка (Миловзоров) – 06:55' (5x3) 1:1 Холланд (Доус, Бодров) – 09:05' (5x5) 2:1 Руохомаа (Алексеев, Михайлов) – 18:34' (5x5) 2:2 Плэтт (Секстон) – 43:43' (5x5) 3:2 Руохомаа – 65:00' (ПБ)
В овертайме соперникам так и не удалось отличиться, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. Победный бросок нанёс Руохомаа.
«Сибирь» одержала третью победу подряд, «Автомобилист» потерпел первое поражение после серии из двух побед.
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