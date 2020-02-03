«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» по буллитам

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала «Автомобилист». Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу клуба из Новосибирской области.

Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте после точного броска Юрки Йокипакки. Но уже через две минуты гости отыгрались: результативный бросок нанёс Питер Холланд. В концовке первого периода Микаэль Руохомаа вновь вывел «Сибирь» вперёд, но в третьем периоде Джефф Плэтт восстановил равновесие в счёте.

В овертайме соперникам так и не удалось отличиться, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. Победный бросок нанёс Руохомаа.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, «Автомобилист» потерпел первое поражение после серии из двух побед.