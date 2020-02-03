Шаров — о вызове в сборную: зашёл в «Инстаграм» и увидел свою фамилию в списке

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:2 Б) и рассказал об эмоциях после вызова в сборную России.
«То, что пассивно сыграли во втором и первом периодах, не было тренерским заданием. Просто «Автомобилист» добавил, им нужно было забивать, мы старались сыграть без ошибок. Главное — выстояли второй период. В третьем всё-таки пропустили нелепый гол, вроде вратарь прижал шайбу, все расслабились, а оказалось по-другому. Но не рассыпались и выиграли. Держали ли в голове, что, скорее всего, будем играть в плей-офф с «Автомобилистом»? Пока ещё рано думать, когда останется пара матчей, то и будем думать.
Как узнал о вызове в сборную России на Шведские игры? Мы были в Риге на выезде, утром проснулся, обновил «Инстаграм» и увидел свою фамилию в списке. Жду игр, хочу показать свою игру. Хочу отдавать и забивать — ничего необычного. Поможет ли мне то, что в штабе будет Валерий Брагин? Думаю, да, поможет. Это знакомый мне человек, я знаю, чего он хочет от меня», – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 3 февраля 2020
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