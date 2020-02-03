Мартемьянов: Сятери не дал нам сегодня шансов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).

«В первом периоде мы не проснулись, соперник доминировал. В перерыве поговорили и в оставшихся двух периодах я считаю, что команда хорошо играла. Блестяще сыграл вратарь «Сибири», не дал нам шансов, хотя моменты были. Благодарен команде, что преодолели суету после первого периода.

Считаю ли, что с Галкиным в воротах команда действует более сконцентрировано и больше блокирует? Не важно, кто играет в воротах, у нас защитники обучены. Это их работа – ловить шайбы на себя. Нападающие молодцы, после встрясочки несколько хороших блокшотов сделали. Если посмотрите статистику, то в победных матчах у нас до 20 бросков блокированных.

Не беспокоит ли то, что «Автомобилист» проиграл потенциальному сопернику по плей-офф третью игру в сезоне? Вы бежите вперёд паровоза, ещё месяц играть. Ещё неизвестно кто где будет. Нас не тревожит никакая статистика абсолютно», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.