Мартемьянов: Сятери не дал нам сегодня шансов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).
«В первом периоде мы не проснулись, соперник доминировал. В перерыве поговорили и в оставшихся двух периодах я считаю, что команда хорошо играла. Блестяще сыграл вратарь «Сибири», не дал нам шансов, хотя моменты были. Благодарен команде, что преодолели суету после первого периода.
Считаю ли, что с Галкиным в воротах команда действует более сконцентрировано и больше блокирует? Не важно, кто играет в воротах, у нас защитники обучены. Это их работа – ловить шайбы на себя. Нападающие молодцы, после встрясочки несколько хороших блокшотов сделали. Если посмотрите статистику, то в победных матчах у нас до 20 бросков блокированных.
Не беспокоит ли то, что «Автомобилист» проиграл потенциальному сопернику по плей-офф третью игру в сезоне? Вы бежите вперёд паровоза, ещё месяц играть. Ещё неизвестно кто где будет. Нас не тревожит никакая статистика абсолютно», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 3 февраля 2020
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:09
-
15:57
-
15:29
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:42
-
13:30
-
13:14
-
12:44
-
12:36
-
12:06
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:02
-
10:37
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:20
-
09:12