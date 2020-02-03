Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог игры с «Автомобилистом» (3:2 Б)

«Тяжёлая игра для нас. Первый период можно занести в актив. Дальше уже соперник доминировал, мы больше играли в обороне. Сятери нас держал в игре. Немного не получилось то, как планировали. Во втором периоде хотели больше сыграть в прессинг, но пришлось играть в своей зоне. Победа есть победа, спасибо ребятам и болельщикам, которые гнали нас вперёд. Хотели, конечно, больше бросать, особенно учитывая, что в воротах у соперника был молодой парень. Но соперник играл так, что шайба до Галкина почти не доходила. Что касается первой пропущенной шайбы, то игрок сменился на ближнюю часть лавки, и ребята не заметили его из-за судьи. Значит, мы неправильно сработали с этой сменой.

Возможную серию плей-офф с «Автомобилистом» в голове не держим, главное попасть в восьмёрку.

Юрки Йокипакке надо больше бросать? Я персонально его тренирую, отдаю передачи на бросок и советую ему чаще бросать в играх. За Александра Шарова рад, что его вызвали в сборную России, увидели. Он играет у нас в первом звене и прогрессирует»», – передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.