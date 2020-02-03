«Динамо» Москва — «Локомотив»: форвард гостей Аверин забросил первую шайбу в сезоне
В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» принимает «Локомотив».
После первого периода счёт равный — 1:1. Гости вышли вперёд на пятой минуте после того, как нападающий Егор Аверин открыл счёт. Эта шайба стала для Аверина первой в сезоне. Для того чтобы забросить первую шайбу, нападающему потребовалось 45 матчей.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Хозяева отыгрались в концовке первого периода. Точный бросок на свой счёт записал Дмитрий Яшкин.
«Динамо» одержало в регулярном чемпионате КХЛ четыре победы подряд. Победная серия «Локомотива» также включает в себя четыре матча.
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