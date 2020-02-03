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«Динамо» Москва — «Локомотив»: форвард гостей Аверин забросил первую шайбу в сезоне

«Динамо» Москва — «Локомотив»: форвард гостей Аверин забросил первую шайбу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» принимает «Локомотив».

После первого периода счёт равный — 1:1. Гости вышли вперёд на пятой минуте после того, как нападающий Егор Аверин открыл счёт. Эта шайба стала для Аверина первой в сезоне. Для того чтобы забросить первую шайбу, нападающему потребовалось 45 матчей.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Хозяева отыгрались в концовке первого периода. Точный бросок на свой счёт записал Дмитрий Яшкин.
«Динамо» одержало в регулярном чемпионате КХЛ четыре победы подряд. Победная серия «Локомотива» также включает в себя четыре матча.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

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