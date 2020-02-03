Воробьёв: в овертайме монетка упала на сторону «Металлурга», Кулёмин отлично исполнил

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча завершилась победой «Магнитки» со счётом 2:1 ОТ.
«Первый период остался за «Авангардом». Хотя мы и неплохо играли, но небольшое преимущество было у соперника. Во втором здорово играли, создавали достаточно моментов, но пропустили гол. В третьем продолжили гнуть свою линию, сравняли, в овертайме монетка упала на нашу сторону, Николай Кулёмин отлично исполнил. Ребята сегодня за каждую шайбу цеплялись, каждый бросок блокировали, молодцы.
Поражение в Балашихе — 1:6? Знаете, у нас до той встречи уже был достаточно неплохой матч с «Авангардом» в Магнитогорске. А в прошлой встрече — две ошибки и гол в большинстве. У нас что-то не получилось, а «Авангард» двигался ещё быстрее, чем обычно. Сейчас уже все команды знают друг друга, кто как играет», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Металлурга».
- 3 февраля 2020
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