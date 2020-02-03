Хет-трик Митчелла принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Северсталью»

В Нижнекамске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» одержал убедительную победу в матче с «Северсталью». Встреча закончилась со счётом 6:2.

На 7-й минуте счёт открыл Ильдар Шиксатдаров, который вывел хозяев вперёд. Уже через шесть минут гости отыгрались стараниями Сергея Монахова. Ещё до перерыва Зак Митчелл забросил вторую шайбу «Нефтехимика». В начале второго периода Егор Чижов вновь сравнял счёт, но после этого забивал лишь клуб из Нижнекамска. Митчелл стал автором хет-трика, а ещё по шайбе забросили Павел Порядин и Райан Мёрфи.

Обыграв «Северсталь», «Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений. Для клуба из Череповца это поражение стало четвёртым подряд.