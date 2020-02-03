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Хет-трик Митчелла принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Северсталью»

Хет-трик Митчелла принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

В Нижнекамске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» одержал убедительную победу в матче с «Северсталью». Встреча закончилась со счётом 6:2.

На 7-й минуте счёт открыл Ильдар Шиксатдаров, который вывел хозяев вперёд. Уже через шесть минут гости отыгрались стараниями Сергея Монахова. Ещё до перерыва Зак Митчелл забросил вторую шайбу «Нефтехимика». В начале второго периода Егор Чижов вновь сравнял счёт, но после этого забивал лишь клуб из Нижнекамска. Митчелл стал автором хет-трика, а ещё по шайбе забросили Павел Порядин и Райан Мёрфи.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Шиксатдаров (Брынцев, Шарипзянов) – 06:48' (5x5)   1:1 Монахов (Кулда) – 12:18' (5x5)   2:1 Митчелл (Порядин) – 14:16' (5x5)   2:2 Чижиков (Бодров, Монахов) – 24:31' (5x5)   3:2 Митчелл (Порядин, Мёрфи) – 30:43' (5x4)   4:2 Порядин (Уайт, Мёрфи) – 34:44' (5x4)   5:2 Митчелл (Уайт, Рясенский) – 36:49' (5x5)   6:2 Мёрфи (Энлунд, Берглунд) – 38:09' (5x5)

Обыграв «Северсталь», «Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений. Для клуба из Череповца это поражение стало четвёртым подряд.

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