Миллер, Стэмкос и Драйзайтль стали звёздами недели в НХЛ
Пресс-служба НХЛ назвала трёх звёзд по итогам матчей минувшей недели.
Третьей звездой стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер. Он в четырёх матчах набрал 7 (3+4) очков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Второй звездой недели в НХЛ стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В четырёх матчах на прошлой неделе он забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Первой звездой недели НХЛ признала нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Он в трёх играх набрал 8 (2+6) очков. 24-летний форвард с 83 (29+54) очками возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.
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