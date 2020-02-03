Миллер, Стэмкос и Драйзайтль стали звёздами недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала трёх звёзд по итогам матчей минувшей недели.

Третьей звездой стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер. Он в четырёх матчах набрал 7 (3+4) очков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Второй звездой недели в НХЛ стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В четырёх матчах на прошлой неделе он забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Первой звездой недели НХЛ признала нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Он в трёх играх набрал 8 (2+6) очков. 24-летний форвард с 83 (29+54) очками возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.