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СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую победу подряд

СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде забросил Антон Белов. В итоге счёт так и не изменился, перевести игру в овертайм москвичам не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Марченко, Подколзин) – 8:22' (5x5)

СКА впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Предыдущие четыре матча с участием этих команд завершались в пользу москвичей. Примечательно, что за всю встречу хозяева ни разу не сыграли в большинстве.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — СКА.

СКА одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.

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