СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую победу подряд

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственную шайбу в первом периоде забросил Антон Белов. В итоге счёт так и не изменился, перевести игру в овертайм москвичам не удалось.





СКА впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Предыдущие четыре матча с участием этих команд завершались в пользу москвичей. Примечательно, что за всю встречу хозяева ни разу не сыграли в большинстве.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — СКА.



СКА одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.