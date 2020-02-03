Шипачёв: очень рад, что не засчитали гол «Локомотива». Это был важный момент

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей.

«На самом деле получилась хорошая игра. Рады, что сумели победить. Вратарь сыграл хорошо. Рады, что уходим на перерыв с нормальным настроением. Приятно, что сделал уже 100-ю результативную передачу за клуб. Приятно это слышать. Ребята молодцы, что поздравили меня. Без них этого не было.

Много работы на Бочарова? Он сам просит работы, чтобы в тонусе находиться. Это у нас установка такая. Знали, что соперник хорошо играет, но и у нас был хороший отрезок. Сработал тренерский запрос на вне игры. Ребята с трибуны, которые смотрят камеры, подсказали, что там был офсайд. Очень рады, что их гол не засчитали. Конечно, это был важный момент. Если бы мы пропустили, то счёт бы стал 1:2, а так, мы потом забили и стало 2:1.

Ближе к плей-офф надо играть в хороший хоккей. Сейчас уходим на паузу, наберёмся сил. Постараемся провести остаток регулярного чемпионата в хорошем настроении и подготовиться к плей-офф. Ещё шесть или семь игр осталось, чего сейчас гадать, с кем там сыграем в первом раунде. В розыгрыше 12 очков, всё ещё может поменяться. Мы пока не загадываем, а стараемся победить в каждом матче, который нам остаётся.

Яшкин молодец, забил нужный гол. Здорово играет, выигрывает силовую борьбу. Играл ли я раньше с игроком подобного плана? Конечно. С Кагарлицким. Знаешь, сколько силовых приёмов проводил? Да он всех ломал в том году (смеётся)», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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