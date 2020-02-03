Панин: попадание «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ даже не обсуждается

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от турне клуба на Дальний Восток и рассказал о борьбе за путёвку в плей-офф в КХЛ.
«Турне на Дальний Восток всегда особенное для любого клуба, причём дело не только в длительных перелетах и смене часовых поясов.
Например, «Салавату Юлаеву», который дома по-прежнему играет на европейской площадке, приходится перестраиваться на канадский лёд, а в плане тактики он требует другой системы игры. Кстати, именно во Владивостоке, где, на мой взгляд, самая маленькая площадка во всей КХЛ, отсутствие этих четырёх-пяти метров больше всего бросается в глаза.
Считаю, что в этих условиях на Дальнем Востоке выступили не плохо. Хотя два матча в Хабаровске, получается, ушли на адаптацию.
Стало ли дальневосточное турне решающим в плане перспектив «Салавата Юлаева»? Честно говоря, не совсем понял вопрос. «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, представить розыгрыш Кубка Гагарина без нашего клуба просто невозможно. Поэтому задача попасть в плей-офф даже не обсуждается.
Наша цель на финише чемпионата — простая. Одержать максимальное количество побед и максимально подняться в турнирной таблице. Понятно, что в плей-офф «посев» решает отнюдь не все, но чем он будет выше, тем лучше», — цитирует Панина Russia-Hockey.
- 3 февраля 2020
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