Квартальнов: «Ак Барс» хорошо сыграл с «Витязем», конечно, мы довольны результатом

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 5:2.
«Хорошая игра с нашей стороны, забили 5 голов — и в большинстве, и в равных составах. Конечно, довольны результатом: сейчас будет небольшой перерыв, отдохнём — и дальше.
Мы сегодня получили информацию, что у нас Воронков не играет. А команда Высшей лиги была в поездке. Позвонили тренеру «Ирбиса», он рекомендовал двух-трёх человек. Выбрали Бровкина, пока вот так.
Этому парню предстоит долгий путь: будет он — хорошо. В него просто пальцем ткнули, не надо ничего делать. Просто приняли такое решение.
Евгений Перов уже довольно давно на скамейке. Приняли такое решение — он поможет нам на скамейке. Сверху есть люди, не переживайте — мы же не оставим этот пост.
Команда победила, сыграли все хорошо. Стёпа Санников имеет очень много моментов, они есть, но, к сожалению, пока хромает реализация. Думаю, что если будет так продолжать, всё у него получится, главные игры впереди, осталось совсем немного.
Виртанен с Яруллиным действуют хорошо, давно играют вместе — пятую игру. Там у нас так получилось — Викстранд заболел, мы поменяли их и потом оставили в таком сочетании», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».
- 3 февраля 2020
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