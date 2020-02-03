Риттих — о словах Драйзайтля: в НХЛ больше нельзя праздновать победу?
Голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттих раскритиковал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля после того, как нападающий выразил недоумение в связи с некрасивым, по его мнению, поведением соперника. Драйзатль заявил, что Риттих слишком бурно праздновал победу в предыдущем матче команд (4:3 Б). По мнению нападающего, Риттих вёл себя так, словно его клуб «выиграл Кубок Стэнли».
«В НХЛ больше нельзя праздновать победу? Или что? Я не пытался вложить дополнительный смысл в свои действия, я просто праздновал победу. Почему я должен менять поведение? Я поступлю так и в следующий раз!
Я такой вот человек, который не скрывает эмоции, празднует голы и победы», — приводит слова Риттиха журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис.
Драйзайтль: мы попали в две штанги, а Риттих вёл себя так, словно выиграл Кубок Стэнли
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