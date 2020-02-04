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Буцаев: сегодня у «Нефтехимика» не было лёгкой прогулки. Счёт всё-таки не по игре

Буцаев: сегодня у «Нефтехимика» не было лёгкой прогулки. Счёт всё-таки не по игре
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча завершилась победой нижнекамцев со счётом 6:2.

«Ребят и болельщиков поздравляю с победой. Соглашусь с коллегой. Сегодня у нас не было легкой прогулки. Действительно при счёте 2:2 и 3:2 нам было тяжело. Будем разбираться, в чём была проблема. В принципе по ходу каждого периода мы говорили об этом, но тем не менее, хорошо, что во время забили четвертую и затем последующие голы. А так, наверное, счёт всё-таки не по игре. Соперник играл очень достойно. Знаете, мы тоже в предыдущих играх сыграли достойно, но не было результата. Сегодня он появился», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

Обыграв «Северсталь», «Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений и набрал 52 очка в 54 встречах. Нижнекамцы занимают 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.

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