31 сейв Бобровского и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Писик. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв.

«Торонто» прервал трёхматчевую победную серию. «Флорида» в свою очередь одержала седьмую победу за последние восемь игр.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флориду Пантерз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».