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31 сейв Бобровского и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Торонто»

31 сейв Бобровского и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Писик. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв.

«Торонто» прервал трёхматчевую победную серию. «Флорида» в свою очередь одержала седьмую победу за последние восемь игр.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флориду Пантерз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Писик (Мэтисон, Мальгин) – 11:30' (5x5)   1:1 Таварес (Марнер, Бэрри) – 23:21' (5x4)   2:1 Нюландер (Капанен, Юнссон) – 39:05' (5x5)   3:1 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 40:38' (5x5)   3:2 Писик (Мэтисон, Браун) – 42:20' (5x5)   3:3 Юбердо (Дадонов, Хоффман) – 43:18' (5x4)   3:4 Хоффман (Экблад, Мэтисон) – 50:13' (5x5)   3:5 Писик – 59:12' (en)
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