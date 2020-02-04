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Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»

Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забил гол. Форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут и 43 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Александр Радулов получил 16 минут и 16 секунд игрового времени и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Антон Худобин совершил 33 сейва.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение после двух побед кряду. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бучневич (Панарин, Деанджело) – 02:29' (5x4)   1:1 Павелски (Клингберг, Бенн) – 08:08' (5x4)   1:2 Павелски (Бенн, Сегин) – 08:24' (5x4)   2:2 Хауден (Лемье, Какко) – 15:41' (5x4)   2:3 Джонс (Дикинсон, Янмарк) – 27:52' (5x5)   2:4 Комо (Сегин, Факса) – 31:57' (5x5)   2:5 Перри (Секера, Джонс) – 45:22' (5x5)   3:5 Лемье (Фокс) – 53:17' (5x4)
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