Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забил гол. Форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут и 43 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Александр Радулов получил 16 минут и 16 секунд игрового времени и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Антон Худобин совершил 33 сейва.
«Рейнджерс» потерпели первое поражение после двух побед кряду. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
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