Гретцки: Овечкин не промахивается

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

«Мы все видим, как он открывается на своём месте. Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бэкстрем знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер», — приводит слова Гретцки официальный сайт лиги.

Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).