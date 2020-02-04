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Гретцки: Овечкин не промахивается

Гретцки: Овечкин не промахивается
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

«Мы все видим, как он открывается на своём месте. Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бэкстрем знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер», — приводит слова Гретцки официальный сайт лиги.

Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет
Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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