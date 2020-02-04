Гретцки: Овечкин не промахивается

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
«Мы все видим, как он открывается на своём месте. Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бэкстрем знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер», — приводит слова Гретцки официальный сайт лиги.
Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
- 4 февраля 2020
-
07:50
-
06:59
-
05:54
-
05:42
-
03:28
-
02:17
-
01:51
-
01:30
-
01:21
-
01:14
- 3 февраля 2020
-
23:57
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:23
-
23:05
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:05
-
21:57
-
21:53
-
21:34
-
21:21
-
21:02
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
19:56
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
18:58