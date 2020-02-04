Результаты матчей в НХЛ за 3 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» — 3:5. Российский нападающий хозяев Павел Бучневич открыл счёт в матче, однако, несмотря на это, досрочно завершил матч по причине тренерского решения.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 3:5. Хозяева не смогли продлить победную серию до четырёх матчей. В свою очередь гости одержали шестую победу в последних семи матчах.

«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 0:3. Для хозяев это поражение стало девятым кряду, а в последний раз команда Джэффа Блэшилла одержала победу 10 января 2020 года.