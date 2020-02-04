Результаты матчей в НХЛ за 3 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» — 3:5. Российский нападающий хозяев Павел Бучневич открыл счёт в матче, однако, несмотря на это, досрочно завершил матч по причине тренерского решения.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бучневич (Панарин, Деанджело) – 02:29' (5x4) 1:1 Павелски (Клингберг, Бенн) – 08:08' (5x4) 1:2 Павелски (Бенн, Сегин) – 08:24' (5x4) 2:2 Хауден (Лемье, Какко) – 15:41' (5x4) 2:3 Джонс (Дикинсон, Янмарк) – 27:52' (5x5) 2:4 Комо (Сегин, Факса) – 31:57' (5x5) 2:5 Перри (Секера, Джонс) – 45:22' (5x5) 3:5 Лемье (Фокс) – 53:17' (5x4)
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 3:5. Хозяева не смогли продлить победную серию до четырёх матчей. В свою очередь гости одержали шестую победу в последних семи матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Писик (Мэтисон, Мальгин) – 11:30' (5x5) 1:1 Таварес (Марнер, Бэрри) – 23:21' (5x4) 2:1 Нюландер (Капанен, Юнссон) – 39:05' (5x5) 3:1 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 40:38' (5x5) 3:2 Писик (Мэтисон, Браун) – 42:20' (5x5) 3:3 Юбердо (Дадонов, Хоффман) – 43:18' (5x4) 3:4 Хоффман (Экблад, Мэтисон) – 50:13' (5x5) 3:5 Писик – 59:12' (en)
«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 0:3. Для хозяев это поражение стало девятым кряду, а в последний раз команда Джэффа Блэшилла одержала победу 10 января 2020 года.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Раффль, Хег) – 29:31' (5x5) 0:2 Хейз – 42:47' (4x5) 0:3 Нисканен (Проворов) – 57:43' (en)
Лундквист снова провалился. Русские вратари могут заставить обменять легенду «Рейнджерс»
А Худобин «подарил» гол Бучневичу, но это форварда «Рейнджерс» не спасло.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
09:00
-
08:39
-
08:32
-
08:20
-
07:50
-
06:59
-
05:54
-
05:42
-
03:28
-
02:17
-
01:51
-
01:30
-
01:21
-
01:14
- 3 февраля 2020
-
23:57
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:23
-
23:05
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:05
-
21:57
-
21:53
-
21:34
-
21:21
-
21:02
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
19:56
Партнерский контент