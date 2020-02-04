Куинн — о снятии забившего гол Бучневича с матча: мне вообще не понравилась его игра

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:5) не стал винить в неудачном результате голкипера Хенрика Лундквиста и объяснил снятие с матча открывшего счёт во встрече Павла Бучневича. В третьем периоде российский форвард был посажен в запас, получив всего две смены за этот игровой отрезок.
«Я не хочу критиковать хенрика. Заменил, потому что нужно было что-то менять, наудачу. После третьей шайбы мы играли плохо. Мы пропустили два гола за 16 секунд. А Лундквиста поставили в ворота потому, что предыдущий матч он отыграл на ноль. Когда ваш парень «горяч», то он и должен играть.
Могу ли я представить, что какой-то из трёх наших вратарей сыграет 3-4 матча кряду? Это сложно. Но если кто-то будет наголову лучше других, то именно так и произойдёт. Бучневич? Мне его игра вообще не понравилась. Совсем», — сказал Куинн.
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