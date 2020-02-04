Малкин после тренировки прокатился на грузовике экипировщиков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после тренировки команды Майка Салливана прокатился на грузовике экипировщиков. Российский форвард сел за руль грузовой машины и проехал несколько десятков метров,.

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В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и сделал 38 результативных передач при показателе полезности "+12" и 38 минутах штрафного времени. В среднем за матч Евгений проводит на льду 19 минут 35 секунд.

В последнем матче регулярки с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) Малкин отметился голевой передачей на шведского форварда Патрика Хёрнквиста, проведя на льду чуть меньше 22 минут (21.43).