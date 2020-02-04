Ушёл из жизни член правления «Торпедо» Александр Скворцов

В возрасте 65 лет ушёл из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» и всего советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член правления клуба Александр Скворцов.
«Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру. На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах. «Золотая» тройка Скворцов — Ковин — Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза.
Александр Викентьевич золотыми буквами вписал своё имя в историю Отечественного и мирового хоккея, став золотым и серебряным призером Олимпийских игр. Также среди наград легенды «Торпедо» три золотые и одна бронзовая медали чемпионатов мира. По окончании игровой карьеры Александр Викентьевич занимался тренерской деятельностью в отечественных и зарубежных клубах, передавал свой опыт воспитанникам торпедовской СДЮШОР и входил в состав правления нашего клуба», — гоорится в официальном сообщении нижегородского клуба.
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