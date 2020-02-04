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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

3 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забил гол. Форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут и 43 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+2». Александр Радулов получил 16 минут и 16 секунд игрового времени и завершил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Антон Худобин совершил 33 сейва.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»31 из 3491,25:3
Худобин«Даллас»33 из 3691,75:3
Георгиев«Рейнджерс»5 из 683,33:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10100-12.12
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+20111-13.43
Радулов (н)«Даллас»0+0+10001-16.16
Панарин (н)«Рейнджерс»0+100420-24.36
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-203000%14.17
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+10300-22.44
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