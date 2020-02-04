Киф — о судьбе «Торонто» без Андерсена: не собираюсь отвечать на гипотетические вопросы

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:5). В ходе матча «кленовые листья» потеряли основного голкипера команды Фредерика Андерсена.

«Если бы нам дали возможность сыграть этот матч 100 раз, мы бы выиграли 99 из них. Но очков мы не добыли, и это очень плохо.

Фредерик чувствует себя лучше. Учитывая характер травмы, мы решили проявить осторожность. Мы дадим ему ночь, а потом посмотрим, как он себя чувствует. Как мы будем справляться, если окажется, что он серьёзно травмирован? Я не собираюсь отвечать на гипотетические вопросы», — сказал Киф после матча.

Андерсену пришлось пройти через обязательное тестирование на предмет сотрясения мозга. Худший диагноз не подтвердился, но срок возвращения Фредерика на лёд на данный момент остаётся неизвестным.