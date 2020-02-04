Каменский – о борьбе на Востоке КХЛ: битва будет идти до последнего матча

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, почему в Восточной конференции так обострилась борьба за выход в плей-офф и какие меры стоит предпринять, чтобы в будущем такая борьба присутствовала и на Западе.



«Я не удивлён, что борьба на Востоке резко обостряется – ждал, что будет такая турнирная плотность. В этом сезоне КХЛ постепенно переходит на маленькие площадки и сезон подтверждает, что решение было правильным. Прежде всего, сокращением площадок воспользовались «Адмирал» и «Амур», которые в предыдущие годы уже были к ним адаптированы, ведь «Фетисов Арена» и «Платинум Арена» стали первыми, кто остановился на этом формате. Подъем Дальнего Востока плюс «Куньлуня» добавил Востоку интриги.



Конечно, это сюрприз, что такие команды как «Салават Юлаев» и «Металлург» Магнитогорск борются за выход в плей-офф, эти клубы все ждали на пьедестале конференции. На мой взгляд, у них идет перестройка стиля, может, где-то они оказались не готовы к новой интенсивности игры на маленьких площадках, где-то расслабились. Уфа, Магнитка, Владивосток, Хабаровск идут нога в ногу, хотя финансовые возможности у них не одинаковые. Полтора-два десятка лет назад похожая ситуация была в НХЛ, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» ушел в отрыв по бюджету, но не всегда попадал в плей-офф. Трудно представить плей-офф на Востоке без «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Что касается последней путевки, то здесь очень трудно сделать какой-то прогноз, битва будет идти до последнего матча.



Думаю, что решающим фактором в битве за путевки в плей-офф прежде всего станет форма команд. И в этом плане перерыв на Евротур пойдет всем претендентам на пользу. Появляется неделя для того, чтобы как следует подготовиться к решающему отрезку чемпионата, залечить травмы. Для «Амура» и «Адмирала», у которых впереди большие западные турне, это очень важно.



КХЛ — уникальная Лига, в которой хоккей может начинаться в 12 часов по московскому времени, а завершаться к полуночи. Такого затяжного хоккейного дня нет ни в одной другой лиге мира!

С этой точки зрения было бы здорово, если бы в розыгрыш Кубка Гагарина пробился хотя бы один дальневосточный клуб. Но решится это в честной спортивной борьбе равных соперников.



На Западе, к сожалению, есть проблемные моменты и легкий дисбаланс. Зато я подозреваю, что в плей-офф в Западной конференции нас ждут сюрпризы.

А вообще будем надеяться, что это временное явление — и в следующем регулярном чемпионате с введением потолка зарплат восточная плотность появится и на Западе.



По поводу интервью капитана «Салавата» Григория Панина — во-первых, очень хорошо, что кодекс правил КХЛ стал для Панина настольной книгой, и он в каких-то нюансах старается перестраивать свою игру. Жёсткие хоккеисты — достояние нашего хоккея, их не так уж много в Лиге, мы их ценим, но они должны очень четко знать современные правила и не переходить грань. Хорошо, что у капитана «Салавата» есть такое понимание, мы обратили на это внимание.

Ну и во-вторых, радует желание игрока после завершения карьеры работать в Спортивно-дисциплинарном комитете. Опытные люди и тем более неоднократные обладатели Кубка Гагарина нам нужны. Если Григорий выберет такую дорогу, будем только рады», — цитирует функционера портал russia-hockey.ru.