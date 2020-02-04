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ФХР сообщила об изменениях в составе олимпийской сборной России на турнир в Словакии

ФХР сообщила об изменениях в составе олимпийской сборной России на турнир в Словакии
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России в официальном «твиттере» сообщила об изменениях в составе олимпийской сборной России на турнир в Словакии.

«Артём Швец-Роговой и Павел Порядин вызваны в национальную сборную. Даниил Мисюль, Артём Манукян, Данила Моисеев, Илья Круглов и Николай Коваленко не примут участия в турнире Kaufland Cup из-за травм.

Вместо них в команду вызваны Георгий Иванов, Максим Грошев, Павел Кукштель, Егор Чинахов, Никита Шашков, Андрей Обидин и Дамир Шарипзянов», — говорится в официальном сообщении.

На турнире олимпийской сборной России предстоит сыграть со сборными Беларуси и Словакии. Тренерский штаб отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей – Николай Хабибулин.

ФХР объявила состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии
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