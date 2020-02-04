Крылов: хотим, чтобы в сезоне-2023/2024 в основе «Авангарда» было 13 воспитанников

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов презентовал программу развития детско-юношеского хоккея под эгидой омского клуба.

«Открытие хоккейной академии в Омске – это идея максимального использования своих воспитанников в «Авангарде», снижения расходов на подписание контрактов. В Омске любят хоккей, это национальное отличие этого региона. Мы пытаемся сделать эту любовь основным трендом, построить здесь такую систему, при которой хоккей будет являться лицом Омска и Омской области, и все ребята с Урала и Сибири хотели бы заниматься в академии.

Есть ряд проблем, которые мы хотим решить в ближайшие пять лет. Первое – это проблема с инфраструктурой, отсутствие достаточного количества катков. Второе – это вертикаль. У нас уже появилась команда ЮХЛ, надеемся, что в следующем сезоне в Электростали появится команда ВХЛ. Третье – недостаток квалифицированных тренеров. Мы сейчас разрабатываем целую программу подготовку молодых тренеров, запускаем кафедры подготовки детских специалистов. И последнее – это развитие технологий. Мы хотим в цифре видеть каждого ребёнка и отслеживать динамику его развития.

Проект хоккейной академии – это своего рода воронка. В её основании лежит массовый хоккей, доступность этого вида спорта. Затем академия, МХЛ, ВХЛ и главная команда. К сезону-2023/2024 мы хотим видеть в основе «Авангарда» 13 своих воспитанников», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.