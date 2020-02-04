Виртанен: с голами пока не густо, но моменты есть – надеюсь забью и прорвёт

Защитник «Ак Барса» Ессе Виртанен после победы над «Витязем» (5:2) рассказал об адаптации в новой команде.
«Всё отлично, здесь крутая команда, мы должны выигрывать каждый матч, поэтому это здорово и весело. Я нахожусь в отличной форме, здоров, полон сил, никаких проблем.
Требования немного другие, чем в Челябинске, всё более строго. Конечно, есть различия, у каждого тренера и команды есть свои особенности. Какие они у Квартальнова? Например, меньшинство, расстановка. Всё объясняют, показывают видео, мне нравится такой подход, привыкаю.
У меня два паса в двенадцати матчах за «Ак Барс», пока не густо, согласен, буду добавлять, надеюсь, голы придут. Моменты-то есть – это главное. Надеюсь забью и прорвёт", — прокомментировал финский защитник.
В перерыве на Евротур планирую отдохнуть, восстановиться, поработать над собой».
Виртанен перешёл в «Ак Барс» 23 декабря из «Трактора» в обмен на нападающих Артёма Михеева и Вячеслава Основина. В нынешнем сезоне защитник в 52 матчах набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности +5.
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