Агент Паршина: информация о 21 млн рублей от «Металлурга» за разрыв контракта — враньё
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего Дениса Паршина, прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что его клиент получил 21 млн рублей за разрыв контракта с магнитогорским «Металлургом».
«Информация некоторых СМИ о том, что мой клиент Денис Паршин якобы получил 21 миллион рублей от „Металлурга“ за расторжение контракта, не соответствует действительности и является чистым враньём», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл за «Магнитку» 49 матчей и записал на свой счёт 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафного времени. Вчера, 3 февраля, контракт с игроком был расторгнут.
«Это свинство!» Жена Паршина прокомментировала разрыв контракта с «Металлургом»
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