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Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон

Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон
Хоккей / НХЛ 0

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695 (восьмой результат в истории лиги).

«Высчитывать сейчас шансы Овечкина — дело неблагодарное. Мы не можем разделить нынешнее количество сыгранных матчей в НХЛ Александра на его голы и гарантировать, что это среднее количество шайб за сезон он будет забивать и дальше в том же темпе. Могут быть спады, могут быть травмы, которые, тьфу-тьфу, все эти годы обходили стороной Александра. Но если он избежит их и в дальнейшем, то всё возможно», — приводят слова Яшина «Известия».

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Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
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