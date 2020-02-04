Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695 (восьмой результат в истории лиги).

«Высчитывать сейчас шансы Овечкина — дело неблагодарное. Мы не можем разделить нынешнее количество сыгранных матчей в НХЛ Александра на его голы и гарантировать, что это среднее количество шайб за сезон он будет забивать и дальше в том же темпе. Могут быть спады, могут быть травмы, которые, тьфу-тьфу, все эти годы обходили стороной Александра. Но если он избежит их и в дальнейшем, то всё возможно», — приводят слова Яшина «Известия».

Гартнер: если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин