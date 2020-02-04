Защитник «Далласа» Джонс: я прошёл через ад, но родители всегда были рядом

Защитник «Даллас Старз» Стивен Джонс, который пропустил два года из-за продолжительных головных болей, забросил первую шайбу после возвращения в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3). После матча он рассказал, что помогло ему на пути к возвращению в состав.



«Если вспоминать последние два года, то можно сказать, что я не один проходил через этот ад. После всего, что мы прошли вместе, я знал, что мои родители будут сегодня на трибунах. Наверняка мой папа плакал, когда я забивал, поэтому я с нетерпением жду того момента, когда увижу их и крепко обниму.



Я знаю, что они страдали не меньше моего, поэтому единственное, о чём я думал, — это найти их взглядом на трибунах и помахать им рукой.



Я долго ждал этого гола, но думал, что, возможно, этого уже и не произойдёт. Помочь команде в ключевой момент игры – что может быть лучше?» — сдерживая эмоции, рассказал хоккеист.



Во втором периоде игры американский защитник вывел свою команду вперёд после того, как Маттиас Янмарк поборолся за шайбу в зоне соперника, а Джейсон Дикинсон вывел Джонса на бросковую позицию.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.