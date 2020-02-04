Киселевич: включение Брагина в штаб сборной – позитивный момент. Будет шикарный симбиоз

Капитан сборной России Богдан Киселевич поделился ожиданиями от выступления на третьем этапе Евротура.

«Не чувствую себя пионервожатым в лагере, я такая же боевая единица, часть команды. Всех ребят знаю, некоторых видел только по телевизору, приятно с ними познакомиться, и рад играть. Рад, что снова вызвали в сборную, это всегда цель хоккеиста и очень важно для человека с мотивацией. Это большая ответственность, нужно оправдать этот выбор тренера.

Наверное, никогда не был капитаном сборной, особо об этом не задумывался. Ответственность чувствуешь, интересные ощущения. Нужно оправдать этот выбор, сделаем всё возможное, чтобы достойно выступить. Расскажу ли секреты Юханссона? Пусть лучше Ларс расскажет или Клас (Дальбек. — Прим. «Чемпионата»).

Мне будет очень интересно поработать с Брагиным, думаю, его включение в штаб сборной – очень позитивный момент. Мне всегда все говорили, почему бы там Брагина не поставить. Для ребят сейчас лучший шанс, он их знает всех как облупленных. Думаю, будет шикарный симбиоз, главное, чтобы пацаны ответственно к этому отнеслись», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.