Голышев: в сборной будет приятно снова поработать с Брагиным

Ассистент капитана сборной России и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после вызова на шведский этап Евротура.



«Всегда рад приехать в сборную, это большая честь, ответственность и гордость. Повидаться со всеми ребятами, у нас молодая команда, будем играть на победу, показывать динамичный быстрый хоккей.



Есть небольшая усталость, но все в одинаковых условиях. Нам дают отдыхать, дают планомерную нагрузку. Насчёт повреждений, то всё нормально. Все болячки уже залечил, выхожу с полной уверенностью, не боюсь получить травму.



С Брагиным мы работали в молодёжной сборной. Приятно с ним всегда видеться, работать, разговаривать. Конечно, обрадовался, что Валерий Николаевич будет с нами работать. В Екатеринбурге пожелали удачи, всё как обычно», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Брагина подтянули в элиту, и это логично. Весь русский хоккей становится молодёжным Когда-нибудь Валерий Николаевич заменит Кудашова, а сборную U20 теперь есть на кого оставить.