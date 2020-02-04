Голышев: в сборной будет приятно снова поработать с Брагиным

Ассистент капитана сборной России и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после вызова на шведский этап Евротура.
«Всегда рад приехать в сборную, это большая честь, ответственность и гордость. Повидаться со всеми ребятами, у нас молодая команда, будем играть на победу, показывать динамичный быстрый хоккей.
Есть небольшая усталость, но все в одинаковых условиях. Нам дают отдыхать, дают планомерную нагрузку. Насчёт повреждений, то всё нормально. Все болячки уже залечил, выхожу с полной уверенностью, не боюсь получить травму.
С Брагиным мы работали в молодёжной сборной. Приятно с ним всегда видеться, работать, разговаривать. Конечно, обрадовался, что Валерий Николаевич будет с нами работать. В Екатеринбурге пожелали удачи, всё как обычно», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 4 февраля 2020
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