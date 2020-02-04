Брагин: многие игроки сборной России прошли через мои руки, в ФХР это приняли во внимание
Старший тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал включение в штаб национальной команды. Дебютным для наставника станет третий этап Евротура.
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«У меня состоялся диалог с ФХР. Поступило предложение от национальной команды. Я его принял, подписал контракт. Многие игроки первой сборной России прошли через мои руки, я их всех прекрасно знаю. В федерации приняли этот аспект во внимание и позвали меня в первую команду. У меня появилась новая мотивация продолжать работать дальше и приносить сборной пользу.
Молодёжная сборная? Там есть хорошие помощники, всё под контролем», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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