Брагин: многие игроки сборной России прошли через мои руки, в ФХР это приняли во внимание

Старший тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал включение в штаб национальной команды. Дебютным для наставника станет третий этап Евротура.

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«У меня состоялся диалог с ФХР. Поступило предложение от национальной команды. Я его принял, подписал контракт. Многие игроки первой сборной России прошли через мои руки, я их всех прекрасно знаю. В федерации приняли этот аспект во внимание и позвали меня в первую команду. У меня появилась новая мотивация продолжать работать дальше и приносить сборной пользу.

Молодёжная сборная? Там есть хорошие помощники, всё под контролем», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.